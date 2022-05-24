Süper Lig'de Ersun Yanal sürprizi! Ve geri dönüyor

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Ersun Yanal, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Ersun Yanal'ın gelecek olan tekliflere hazır olduğu ve ekibini hazır tuttuğu öğrenildi.

ERSUN YANAL, GERİ DÖNÜYOR

Uzun zamandır boşta olan ve son olarak geçtiğimiz 2020-2021 sezonunda Antalyaspor'u çalıştıran Ersun Yanal, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Süper Lig ekiplerinden gelecek olan tekliflere açık olduğu öğrenilen tecrübeli hoca ekibini hazır tutuyor.

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ERSUN YANAL'IN KARİYERİ

Ersun Yanal, geçtiğimiz yıllarda Denizlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor'u çalıştırdı. 60 yaşındaki tecrübeli teknik adam Fenerbahçe ile 2013-2014 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.