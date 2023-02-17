Spor Toto Süper Lig'de, 24., 25. ve 26. haftanın maç programı belli oldu. Ayrıca ertelenen maçların tarihleri de açıklandı.

24. HAFTA

İstanbulspor, 24. haftayı BAY geçecek. Hatayspor ve Gaziantep FK da ligden çekildiği için Adana Demirspor ile Galatasaray bu haftayı maç oynamadan geçirecek.

25. HAFTA

Fenerbahçe 25. haftayı BAY geçecek. Konyaspor ve Ümraniyespor ise Gaziantep ve Hatayspor'un ligden çekilmesi sebebiyle bu hafta maç oynamayacak.

26. HAFTA

Giresunspor haftayı BAY geçecek. Kayserispor ve Trabzonspor, Gaziantep ile Hatayspor'un ligden çekilmesi sebebiyle bu hafta maç oynamayacak.

TFF, Süper Lig'deki erteleme maçlarının tarihlerini de açıkladı.

Fenerbahçe - Konyaspor: 25 Şubat Cumartesi 19:00

Giresunspor - Kayserispor: 25 Şubat Cumartesi 19:00

Ümraniyespor - Adana Demirspor: 26 Şubat Pazar 16:00

Beşiktaş - Antalyaspor: 26 Şubat Pazar 19:00