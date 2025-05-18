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Spor

Süper Lig'de gelecek haftanın programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın programı belli oldu. İşte oynanacak karşılaşmaların tarihleri ve saati...

AA18 Mayıs 2025 Pazar 23:01 - Güncelleme:
Süper Lig'de gelecek haftanın programı belli oldu
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Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

24 Mayıs Cumartesi:

16.00 ikas Eyüpspor-Onvo Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

25 Mayıs Pazar:

19.00 Bellona Kayserispor- Sipay Bodrum FK (RHG Enertürk Enerji)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 RAMS Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Trabzonspor-Reeder Samsunspor (Papara Park)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Beşiktaş Park)

26 Mayıs Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)

  • Trendyol Süper Lig
  • 37. hafta programı
  • maç tarihleri

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