Süper Lig'de golcülerin yarışı nefes kesiyor

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi verirken golcülerin yarışı da kıyasıya devam ediyor.

Şampiyonluk yarışında 93 puanla zirvede bulunan Galatasaray'ı, 89 puanla Fenerbahçe takip ederken gol krallığı yarışında sarı-kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi, 34. hafta itibarıyla 21 golle, Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun (20) önüne geçti.

ICARDİ SON 6 MAÇTA 7 KEZ GOLLE BULUŞTU



Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de çıktığı son 6 müsabakada 7 kez ağları havalandırdı.

Ligde 34. haftaya gol krallığı yarışında 20 golü bulunan Fenerbahçeli Edin Dzeko ile başa baş giren Icardi, Adana Demirspor ağlarını havalandırarak bir adım öne geçti.

İki sezonda resmi maçlarda 51 gole ulaşan Icardi, ayrıca Galatasaray tarihindeki en golcü yabancılar sıralamasında 3. sıradaki Bafetimbi Gomis'i yakaladı.

DZEKO, İKİ HAFTADIR SUSKUN



Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, ligde son iki haftada golle buluşamadı.

Son golünü 32. haftada Fenerbahçe'nin VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçta atan Dzeko, ardından 33. haftada EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadeleyi boş geçti.

Ligin 34. haftasındaki Beşiktaş derbisinde 11'de yer almayan Dzeko, bu sezon ilk kez bir lig maçına yedek başladı. Derbide 73. dakikadan itibaren oynama şansı bulan Dzeko, oynadığı sürede gole ulaşamadı.

Edin Dzeko'nun Süper Lig'de forma giydiği 33 maçta 20 golü var.

MANAJ, SİVASSPOR'UN AVRUPA HAYALİNİ DİRİ TUTUYOR



Süper Lig'de 48 puan ve averajla 9. sırada yer alan EMS Yapı Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, özellikle ligin ikinci yarısında çıkışa geçerek 18 gole ulaştı.

Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alabilecek bir sıralamada 2023-2024 sezonunu bitirmeye çalışan kırmızı-beyazlı ekibin golcüsü Manaj, forma giydiği son 4 maçın 3'ünde fileleri havalandırdı.

Rej Manaj'ın Süper Lig'de forma giydiği 29 maçta 18 golü bulunuyor.

Öte yandan, Icardi-Dzeko-Manaj üçlüsüne en yakın isimler 15 golle Siltaş Yapı Pendikspor'dan Mame Thiam, 14'er golle de Bitexen Antalyaspor'dan Adam Buksa, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara, RAMS Başakşehir'den Krzysztof Piatek.

EN GOLCÜ TÜRK, AYTAÇ KARA



Süper Lig'de en fazla gol atan Türk futbolcu, Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara oldu.

Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Aytaç, forma giydiği 33 lig müsabakasında 14 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon özellikle ceza sahası dışından kaydettiği şık gollerle dikkati çekti.

Aytaç'ı 12'şer golle Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ve Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu izledi. Corendon Alanyaspor'un milli futbolcusu Oğuz Aydın (11), Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy (10), çift haneli gol sayısına ulaşan diğer Türk futbolcular oldu.

DAKİKA BAŞINA GOLDE BATSHUAYİ ZİRVEDE



Süper Lig'de 500 dakika ve üstü süre bulan futbolcular arasında en iyi ortalamayı Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi yakaladı.

Bu sezon genel olarak yedekten oyuna giren Batshuayi, 24 müsabakada forma giydi. Söz konusu karşılaşmalarda 564 dakika süre alan tecrübeli santrfor, 11 kez fileleri havalandırdı. Batshuayi, 51 dakikada bir gol atarak bu alanda zirvede yer aldı.

Batshuayi'yi aldığı 900 dakikada 9 gol atarak 100 dakikada bir gol bulan takım arkadaşı Cengiz Ünder takip etti. Trabzonsporlu Paul Onuachu ise toplam bin 315 dakikada 12 kez fileleri havalandırdı. Nijeryalı santrfor, 110 dakikaya bir gol sığdırdı.