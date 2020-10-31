Süper Lig'de güncel puan durumu ve haftanın fikstürü

Süper Lig’de 7. hafta heyecanı Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Trabzonspor-Kasımpaşa maçlarıyla başladı. Karagümrük, Erzurumspor'u gole boğdu, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor ise 3-1 öne geçtiği maçta Kasımpaşa'ya 4-3 kaybetti, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.
Lider Alanyaspor, Göztepe deplasmanına gidecekken, takipçisi Fenerbahçe Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray -Ankaragücü ve Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçlarının da sonuçları merakla bekleniyor.Süper Lig'de oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü haberimizde.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
1 - Alanyaspor | 16 puan (1 maçı eksik)
2 - Fenerbahçe | 14 puan (1 maçı eksik)
3 - Fatih Karagümrük | 11 puan
4 - Kasımpaşa | 11 puan
5 - Galatasaray | 10 puan (1 maçı eksik)
6 - Çaykur Rizespor | 8 puan (1 maçı eksik)
7 - Antalyaspor | 8 puan (1 maçı eksik)
8 - Yeni Malatyaspor | 8 puan (1 maçı eksik)
9 - Göztepe | 7 puan (1 maçı eksik)
10 - Başakşehir | 7 puan (1 maçı eksik)
11 - Beşiktaş | 7 puan (2 maçı eksik)
12 - Gaziantep FK | 7 puan (1 maçı eksik)
13 - Sivasspor | 7 puan (2 maçı eksik)
14 - Erzurumspor | 7 puan (1 maçı eksik)
15 - Hatayspor | 7 puan (3 maçı eksik)
16 - Konyaspor | 6 puan (2 maçı eksik)
17 - Kayserispor | 6 puan (2 maçı eksik)
18 - Trabzonspor | 5 puan
19 - Denizlispor | 5 puan (1 maçı eksik)
20 - Gençlerbirliği | 4 puan (2 maçı eksik)
21 - Ankaragücü | 1 puan (3 maçı eksik)
SÜPER LİG 7. HAFTA
30 Ekim Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük 5 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Trabzonspor 3 - 4 Kasımpaşa (Medical Park)
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)
1 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Antakya Atatürk)
Haftayı bay geçen takım: Denizlispor
Süper Lig 8. hafta programı
Gaziantep FK - Beşiktaş
Kasımpaşa - Antalyaspor
Erzurumspor - Göztepe
Alanyaspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Konyaspor
Ankaragücü - Fatih Karagümrük
Yeni Malatyaspor - Denizlispor
Kayserispor - Hatayspor
Başakşehir - Gençlerbirliği
Sivasspor - Galatasaray
Haftayı bay geçen takım: Çaykur Rizespor