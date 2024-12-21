Süper Lig'de günün maçlarının VAR'ı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Murat Altan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak. Müsabakada VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da da Bahtiyar Birinci görev alacak.

Süper Lig'de bugün oynanacak bir diğer karşılaşma olan Sivasspor-Samsunspor maçının VAR Koltuğunda ise Emre Malok olacak.

Karşılaşmaların AVAR hakemleri de belli oldu: