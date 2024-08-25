Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında bugün 3 karşılaşma oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçlar öncesinde VAR ve AVAR'da görev yapacak hakemleri duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasındaki maçta VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da ise Deniz Caner Özaral görev yapacak.

Ligde günün ilk maçı olan Kasımpaşa-Adana Demirspor karşılaşmasında VAR'da Mustafa İlker Coşkun, AVAR'da ise Serkan Olguncan yer alacak.

Antalyaspor-Hatayspor maçında ise VAR'da Erkan Engin, AVAR'da ise İbrahim Bozbey görev alacak.

Süper Lig'de günün programı şöyle:

19.30: Kasımpaşa-Adana Demirspor

21.45: Antalyaspor-Hatayspor

21.45: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe