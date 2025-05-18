İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2025 Pazar / 21 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8949
  • EURO
    43,4533
  • ALTIN
    4001.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu
Spor

Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu

TFF, bu akşam oynanacak Süper Lig maçlarında görev yapacak VAR hakemlerini açıkladı. Yabancı VAR konusunda 5 ay sonra bir ilk yaşandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ18 Mayıs 2025 Pazar 12:39 - Güncelleme:
Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 36'ıncı hafta oynanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu akşam oynanacak maçların VAR hakemlerini duyurdu.

2025'in başından beri VAR koltuğuna yabancı hakemleri oturtan TFF, geçtiğimiz günlerde aldığı kararla yerli VAR hakemlerinin de atanacağını açıklamıştı. Yerli VAR hakemleri, Süper Lig'de bazı maçlarda görev yapmıştı.

5 AY SONRA İLK KEZ

TFF, 5 ay sonra ilke imza attı. Uzun bir aranın ardından ilk kez ligin zirvesinde yerli VAR hakemleri görev yapacak.

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray - Kayserispor maçına Özgür Yankaya, Fenerbahçe - Eyüpspor maçına ise Abdullah Buğra Taşkınsoy atandı.

İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri;

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.