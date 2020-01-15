Süper Lig’de 18. Hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
CUMA
Ankaragücü – İttifak Holding Konyaspor | Alper Ulusoy
CUMARTESİ
Aytemiz Alanyaspor – Hes Kablo Kayserispor | Ali Palabıyık
Medipol Başakşehir – BTC Türk Yeni Malatyaspor | Serkan Tokat
Gaziantep FK – Fenerbahçe | Hüseyin Göçek
PAZAR
Antalyaspor – Göztepe | Atilla Karaoğlan
Trabzonspor – Kasımpaşa | Zorbay Küçük
Galatasaray – Yukatel Denizlispor | Yaşar Kemal Uğurlu
Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor | Ali Şansalan
PAZARTESİ
Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği | Arda Kardeşler