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Spor

Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 18. Hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler gibi as isimlere ligde bu hafta görev verilmemesi dikkat çekti.

15.01.2020  14:28 - Güncelleme: 15.01.2020  14:28

Süper Lig’de 18. Hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

CUMA

Ankaragücü – İttifak Holding Konyaspor | Alper Ulusoy

CUMARTESİ

Aytemiz Alanyaspor – Hes Kablo Kayserispor | Ali Palabıyık

Medipol Başakşehir – BTC Türk Yeni Malatyaspor | Serkan Tokat

Gaziantep FK – Fenerbahçe | Hüseyin Göçek

PAZAR

Antalyaspor – Göztepe | Atilla Karaoğlan

Trabzonspor – Kasımpaşa | Zorbay Küçük

Galatasaray – Yukatel Denizlispor | Yaşar Kemal Uğurlu

Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor | Ali Şansalan

PAZARTESİ

Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği | Arda Kardeşler

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