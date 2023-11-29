Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
1 Aralık Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor: Yiğit Arslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Kadir Sağlam
2 Aralık Cumartesi:
13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Mert Güzenge
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: Sarper Barış Saka
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray: Volkan Bayarslan
3 Aralık Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Burak Şeker
16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor: Ümit Öztürk
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Zorbay Küçük
4 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor: Bahattin Şimşek