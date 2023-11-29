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Spor

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. İşte haftanın karşılaşmaları ve yönetecek hakemler...

29 Kasım 2023 Çarşamba 17:37 - Güncelleme:
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 Aralık Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor: Yiğit Arslan

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Kadir Sağlam

2 Aralık Cumartesi:

13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Mert Güzenge

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: Sarper Barış Saka

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray: Volkan Bayarslan

3 Aralık Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Burak Şeker

16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor: Ümit Öztürk

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor: Bahattin Şimşek

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