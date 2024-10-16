İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2024 Çarşamba / 13 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1799
  • EURO
    37,2234
  • ALTIN
    2935.28
  • BIST100
    8933.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Spor

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 9. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 16:33 - Güncelleme:
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 9. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

19 Ekim Cumartesi:

13.30 Bellona Kayserispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

19.00 ikas Eyüpspor-Göztepe: Turgut Doman

19.00 Antalyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan

20 Ekim Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mehmet Türkmen

16.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam

19.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

19.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu

21 Ekim Pazartesi:

20.00 Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

NOT: Adana Demirspor haftayı bay geçecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.