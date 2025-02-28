Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: Çağdaş Altay
20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor: Halil Umut Meler
2 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cihan Aydın
20.30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor: Mehmet Türkmen
3 Mart Pazartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Ozan Ergün
16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Alper Akarsu
20.30 Göztepe-Reeder Samsunspor: Oğuzhan Çakır
20.30 RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu