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Spor

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Dev derbiyi Halil Umut Meler yönetecek

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. İşte detaylar...

AA29 Şubat 2024 Perşembe 12:14 - Güncelleme:
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Dev derbiyi Halil Umut Meler yönetecek
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Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek

Ligin 28. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor: Burak Şeker

2 Mart Cumartesi:

MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor: Burak Pakkan

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

3 Mart Pazar:

RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ümit Öztürk

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY: HALİL UMUT MELER

4 Mart Pazartesi:

Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

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