Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig’de 4. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’de 4. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Haftanın hakemleri şu şekilde;
G.Saray - Kasımpaşa: Ali Palabıyık
Gazişehir - Beşiktaş: Halil Umut Meler
Trabzonspor - G.Birliği: Mete Kalkavan
Alanya - Fenerbahçe: Halis Özkahya
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.