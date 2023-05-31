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Spor

Süper Lig'de haftanın programı belli oldu! İşte son hafta maçları...

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son haftada oynanacak maçların programını açıkladı.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 13:06 - Güncelleme:
Süper Lig'de haftanın programı belli oldu! İşte son hafta maçları...
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Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son haftada oynanacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son haftanın müsabaka programı şöyle:

6 Haziran Salı:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Sivas 4 Eylül)

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Stadı henüz açıklanmadı)

20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

7 Haziran Çarşamba:

20.00 Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor (Vodafone Park)

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