İSTANBUL 28°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2020 Salı / 11 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7939
  • EURO
    9,1198
  • ALTIN
    471.294
  • BIST100
    1121.17
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu
Spor

Süper Lig'de haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu

Süper Lig'de 3. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı. İşte tüm maçların sonuçları ve oluşan puan durumu.

AA29 Eylül 2020 Salı 00:58 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 00:58
ABONE OL

Haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

Gençlerbirliği'nin maç yapmadan (BAY) geçtiği ligin 3. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: 2-0

Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-0

Göztepe-Gaziantep FK: 2-2

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: 3-1

Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 4-1

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 0-0

Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: 1-0

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 3. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

#TakımOGBMAYAVP
1FATİH KARAGÜMRÜK32107257
2AYTEMİZ ALANYASPOR32105147
3GALATASARAY32105147
4FRAPORT TAV ANTALYASPOR32104137
5ATAKAŞ HATAYSPOR32103037
6BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR32016426
7GÖZTEPE31208445
8FENERBAHÇE31202115
9İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR21104134
10TRABZONSPOR31114404
11BEŞİKTAŞ311156-14
12DEMİR GRUP SİVASSPOR311123-14
13KASIMPAŞA31022203
14HES KABLO KAYSERİSPOR310225-33
15GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ302157-22
16MKE ANKARAGÜCÜ201112-11
17GENÇLERBİRLİĞİ201102-21
18ÇAYKUR RİZESPOR301225-31
19YENİ MALATYASPOR301227-51
20YUKATEL DENİZLİSPOR301216-51
21MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 300306-60

4. HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 4. haftanın programı şöyle:

2 Ekim Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

3 Ekim Cumartesi:

13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (Ülker)

4 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.