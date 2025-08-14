İSTANBUL 30°C / 24°C
Spor

Süper Lig'de heyecan devam ediyor! İşte 2. hafta programı

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta yarın oynanacak Galatasaray-Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak.

14 Ağustos 2025 Perşembe 09:05
Süper Lig'de heyecan devam ediyor! İşte 2. hafta programı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçları yarın başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 2. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük (RAMS Park)

16 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)

21.30 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

17 Ağustos Pazar:

19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor (Eryaman)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

18 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

