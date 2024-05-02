Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor! İşte 35. hafta programı

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 4 Mayıs Cumartesi, 5 Mayıs Pazar ve 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakaları yarın saat 20.00'de MKE Ankaragücü - Alanyaspor ve Beşiktaş - Çaykur Rizespor arasında oynanacak. Lider Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da evinde Sivasspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise pazartesi günü saat 20.00'de Konyaspor'a konuk olacak.
Süper Lig'de 35. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 MKE Ankaragücü - Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
4 Mayıs Cumartesi
16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor
19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük
19.00 Samsunspor - Trabzonspor
5 Mayıs Pazar
16.00 Başakşehir - Kasımpaşa
19.00 Galatasaray - Sivasspor
19.00 Gaziantep FK - Hatayspor
6 Mayıs Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Pendikspor
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe