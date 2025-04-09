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Spor

Süper Lig'de ikinci devrenin lideri Fenerbahçe! Galatasaray'ın 5 puan önünde

Süper Lig'in ikinci yarısında teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde 10 maça çıkan Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'dan 5 puan fazla topladı. Ligin 2. yarısında Fenerbahçe 26 puan toplarken Galatasaray ise 21 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 12:23 - Güncelleme:
Süper Lig'de ikinci devrenin lideri Fenerbahçe! Galatasaray'ın 5 puan önünde
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Trendyol Süper Lig'de ligin ikinci devresinde 10 maça çıkan Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesi verdiği Galatasaray'dan 5 puan fazla topladı.

İlk devreyi 50 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider tamamlayan Galatasaray, ikinci devrenin 11 haftalık periyodunda 21 puanda kaldı. Takipçisi Fenerbahçe ise geride kalan 11 haftada 26 puana ulaştı ve sarı-kırmızılı rakibiyle puan farkını 3'e indirdi.

Ligin ikinci devresinde en fazla puan toplayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı on sekizer puanla Beşiktaş, Kasımpaşa, Sipay Bodrum FK ve Onvo Antalyaspor ile on yedişer puana ulaşan Bellona Kayserispor ve İkas Eyüpspor takip etti.

Ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor bu periyotta sadece 2 puan topladı. Adana Demirspor'u en az puan alabilen ekipler içinde Göztepe (8), Corendon Alanyaspor (9), Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor (10) izliyor.

GÖZTEPE İLK YARIDAKİNDEN ÇOK FARKLI

Ligin ikinci devresinde Adana Demirspor'dan sonra en az puan toplayan ekip konumundaki Göztepe, ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlamasına rağmen ikinci devrede bu görüntüsünden uzak bir tablo çizdi. Ligin ikinci yarısına Onvo Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Göztepe, daha sonra galip gelemediği 9 maçta 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

İlk yarının başarılı ekiplerinden Reeder Samsunspor, ikinci devrede 15 puan toplamasına rağmen son 6 haftada sadece 1 galibiyet alabildi.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ

Sezon içinde teknik direktör değişikliğine giden ekiplerden Bellona Kayserispor, Sergey Jakirovic yönetiminde; Onvo Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile; Sipay Bodrum FK ise teknik direktörü Jose Morais ile başarılı sonuçlar aldı. İkinci devrede Onvo Antalyaspor ile Sipay Bodrum FK on sekizer, Bellona Kayserispor ise 17 puan topladı.

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetlerine rağmen ikinci yarıda 18 puana ulaştı.

GALİBİYETSİZ HAFTALAR

Ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, halen devam eden 12 maçlık serinin yanı sıra daha önce 14 maç üst üste kazanamadı. Atakaş Hatayspor biri 11, biri 10 maçlık olmak üzere iki kez uzun süre galibiyet alamadı.

Göztepe de 9 haftadır galibiyet alamıyor.

İKİNCİ YARININ PUAN DURUMU

TakımlarOGBMAYAv.P
1.Fenerbahçe108202681826
2.Galatasaray106311881021
3.Beşiktaş10532148618
4.Kasımpaşa115332623318
5.Sipay Bodrum FK1153398118
6.Onvo Antalyaspor115331316-318
7.Bellona Kayserispor105231712517
8.İkas Eyüpspor115241313017
9.RAMS Başakşehir FK105141613316
10.Reeder Samsunspor114341316-315
11.Trabzonspor104241512314
12.Gaziantep FK104241211114
13.TÜMOSAN Konyaspor114251313014
14.Net Global Sivasspor113261819-111
15.Çaykur Rizespor103161620-410
16.Atakaş Hatayspor103161321-810
17.Corendon Alanyaspor113081322-99
18.Göztepe10154913-48
19.Adana Demirspor100281129-182

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