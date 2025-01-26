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Spor

Süper Lig'de ilginç olay! VAR önce gol dedi sonra ofsayt

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Maça bir pozisyon damgasını vurdu. Rizespor adına Ali Sowe topu ağlara dönerdi. VAR giden hakem önce gol dedi daha sonra yeniden VAR'ın çağrılması ve yeniden incelemenin yapılması ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte detaylar...

Haber Merkezi26 Ocak 2025 Pazar 14:23 - Güncelleme:
Süper Lig'de ilginç olay! VAR önce gol dedi sonra ofsayt
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Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçında çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı.

Maçın 17. dakikasında Rizespor adına Ali Sowe topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

Daha sonra 19. dakikada VAR kararı ile gol geçerli sayıldı ancak VAR, santra yapılmadan önce devreye girip hakem Çağdaş Altay'ı uyardı.

21. dakikada hakem Çağdaş Altay'ı bir kez daha uyaran VAR hakemi David Rafael Oliveira da Silva, pozisyonda ofsayt olduğunu ifade etti ve gol kararı bir kez daha geçersiz sayıldı.

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre ise VAR sisteminde meydana gelen teknik hata sebebiyle böyle bir durum meydana geldi.

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