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Spor

Süper Lig'de ilk hafta fikstürü belli oldu! Derbiyle başlıyor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fiktürü çekildi. İlk hafta programı belli oldu.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:40 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:40
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi saat 21.00'de başladı. İlk haftada Trabzonspor, evinde Beşiktaş ile karşılaşacak.

KONYASPOR İLK HAFTA BAY GEÇECEK

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbilerin 3, 10 ve 19. haftalarda yapılacağı açıklandı. Konyaspor, Süper Lig'de ilk haftayı "bay" geçecek.

İŞTE İLK HAFTA MAÇLARI

Trabzonspor - Beşiktaş

Rizespor - Fenerbahçe

Gaziantep - Galatasaray

Ankaragücü - Erzurumspor

Sivasspor - Alanyaspor

Göztepe - Denizlispor

Antalya - Gençlerbirliği

Kayserispor - Kasımpaşa

Hatayspor - Başakşehir

Karagümrük - Malatyaspor

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