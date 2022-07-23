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Spor

Süper Lig'de ilk iki haftanın programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunun 1. ve 2. hafta programı açıklandı. Yeni sezon 5 Ağustos Cuma günü oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşmasıyla başlayacak. Aynı gün Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 18:47 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun 1. ve 2. haftasının maç programı açıklandı.

Yeni sezon 5 Ağustos Cuma günü oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşmasıyla başlayacak. Aynı gün Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.

Beşiktaş, 6 Ağustos Cumartesi günü evinde Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray ise 7 Ağustos Pazar günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak.

İlk haftanın kapanış mücadelelerinde ise Medipol Başakşehir evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek ve Konyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

İşte ilk ve ikinci haftanın maç program:

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