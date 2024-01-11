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Spor

Süper Lig'de ilk yarı fikstürü tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de ilk yarı fikstürü 16. hafta erteleme karşılaşmalarında bugün oynanan iki maçla tamamlandı. İşte oluşan puan durumu ve 20. haftada yapılacak karşılaşmalar...

AA11 Ocak 2024 Perşembe 22:25 - Güncelleme:
Süper Lig'de ilk yarı fikstürü tamamlandı
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Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta, oynanan 2 maçla sona erdi.

Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalırken, Trabzonspor ise konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 hafta sonra zirvede eşitlik bozuldu.

Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 yenerken, Galatasaray ise deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı.

Fenerbahçe haftayı 50 puanla lider bitirirken, Galatasaray 48 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor: 0-1

Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: 0-3

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 0-4

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 0-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor: 4-1

Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor: 2-2

Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: 7-1

EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray: 1-1

Trabzonspor-Yılport Samsunspor: 2-1

PUAN DURUMU

Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçlarının da oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE19162156164050
2.GALATASARAY19153136102648
3.TRABZONSPOR19113534211336
4.BEŞİKTAŞ1910273026432
5.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR197843324929
6.MONDİHOME KAYSERİSPOR198562627-129
7.ÇAYKUR RİZESPOR198562427-329
8.BITEXEN ANTALYASPOR197752419528
9.KASIMPAŞA197573237-526
10.EMS YAPI SİVASSPOR196762429-525
11.RAMS BAŞAKŞEHİR196582222023
12.CORENDON ALANYASPOR195771926-722
13.MKE ANKARAGÜCÜ194962324-121
14.GAZİANTEP FK1963102229-721
15.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK195592220220
16.ATAKAŞ HATAYSPOR194872526-120
17.YILPORT SAMSUNSPOR1953112131-1018
18.TÜMOSAN KONYASPOR194691932-1318
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR1936102042-2215
20.İSTANBULSPOR1923141438-246

Not: İstanbulspor'un 3 puanı silinmiştir.

20. HAFTA

Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı şöyle:

13 Ocak Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Mersin)

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Tüpraş)

14 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

15 Ocak Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Mondihome Kayserispor (RAMS Park)

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