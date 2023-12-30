Trendyol Süper Lig'in tamamlanan ilk yarısının en hırçın takımı Fenerbahçe oldu.

Anadolu Ajansının, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısının sona ermesiyle hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde kart raporuna yer verildi.

Ligde mücadele eden 20 takımda, 17 maçlık periyotta 524 futbolcu forma giydi. Söz konusu futbolculardan 28'i toplam 29 kırmızı kartla cezalandırıldı. Futbolculardan 336'sı da toplamda 721 kez sarı kart gördü.

EN HIRÇIN FENERBAHÇE



Süper Lig takımları arasında en hırçın takım lider Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertli ekip, ilk yarıda 4 kırmızı, 42 de sarı kart yedi. Fenerbahçe, bu sayıyla 20 takım arasında en fazla eksik kalan takım olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe'yi 3 kırmızı, 38 sarı kartla Yukatel Adana Demirspor, 3 kırmızı, 35 sarı kartla RAMS Başakşehir takip etti.

Ligin en centilmen takımı ise 25 sarı kartı olan Mondihome Kayserispor, 36 kez sarı kart gören Galatasaray ile Yılport Samsunspor ve 48 sarı kartla cezalandırılan VavaCars Fatih Karagümrük oldu. Bu dört takımın oyuncuları hiç kırmızı kart görmedi.

KART RAPORU



Takımlara göre ligin ilk yarısındaki kart sayıları şöyle:

Takım Kırmızı kart Sarı kart Fenerbahçe 4 42 Adana Demirspor 3 38 Başakşehir 3 35 Çaykur Rizespor 2 47 Beşiktaş 2 38 Gaziantep FK 2 38 İstanbulspor 2 36 Pendikspor 2 29 Konyaspor 2 25 Hatayspor 1 50 Alanyaspor 1 42 Antalyaspor 1 35 Sivasspor 1 33 Kasımpaşa 1 32 Trabzonspor 1 29 MKE Ankaragücü 1 27 Kayserispor - 25 Galatasaray - 36 Samsunspor - 36 Fatih Karagümrük - 48

EN HIRÇIN FUTBOLCU İSMAİL YÜKSEK



Ligde en fazla takımını eksik bırakan oyuncu Fenerbahçeli İsmail Yüksek oldu.

Milli futbolcu, ligin ilk yarısını 2 kırmızı, 1 sarı kartla tamamladı. İsmail Yüksek'in ardından 1 kırmızı, 4 sarı kartla Yukatel Adana Demirsporlu Kevin Rodrigues, Çaykur Rizesporlu Mithat Pala ile Emirhan Topçu ve Gaziantep FK'li Furkan Soyalp geldi.