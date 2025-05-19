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Spor

Süper Lig'de ilki başardı! Okan Buruk tarihe geçti

Galatasaray'ın başında üst üste 3. kez şampiyon olan başarılı teknik direktör Okan Buruk tarihe geçti. Futbolculuk döneminde 7, teknik direktörlük döneminde ise 4 kez Süper Lig şampiyonu olan Okan Buruk 11 zaferle en çok şampiyonluk yaşayan isim oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ19 Mayıs 2025 Pazartesi 11:18 - Güncelleme:
Süper Lig'de ilki başardı! Okan Buruk tarihe geçti
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Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Türk teknik adamların şampiyon olma geleneğini devam ettirdi.

Süper Lig'de 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 89 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, 36. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde kapatarak bitime 2 maç kala şampiyonluğunu garantiledi.

Bu sonuçla ligdeki Türk teknik direktörlerin şampiyonluk geleneği sürdü. 2007-2008 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla başlayan süreçte 18 sezon üst üste Türk teknik adamlar şampiyon oldu.

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Ayrıca Okan Buruk, futbolculuk döneminde 7 ve teknik direktölük döneminde 4 kez Trendyol Süper Lig kazanmasıyla birlikte tarihe geçti. Buruk, toplam 11 zaferle en çok şampiyonluk yaşayan isim oldu.

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