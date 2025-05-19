Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Türk teknik adamların şampiyon olma geleneğini devam ettirdi.

Süper Lig'de 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 89 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, 36. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde kapatarak bitime 2 maç kala şampiyonluğunu garantiledi.

Bu sonuçla ligdeki Türk teknik direktörlerin şampiyonluk geleneği sürdü. 2007-2008 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla başlayan süreçte 18 sezon üst üste Türk teknik adamlar şampiyon oldu.

EN ÇOK LİG KUPASI KAZANAN HOCA OLDU

Ayrıca Okan Buruk, futbolculuk döneminde 7 ve teknik direktölük döneminde 4 kez Trendyol Süper Lig kazanmasıyla birlikte tarihe geçti. Buruk, toplam 11 zaferle en çok şampiyonluk yaşayan isim oldu.