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Spor

Süper Lig'de İstanbul derbisi: Karagümrük - Kasımpaşa

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak İstanbul derbisinde Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

AA17 Ekim 2020 Cumartesi 12:43 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 12:43
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, ligin geride kalan bölümünde aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 7 puan topladı.

Kırmızı-siyahlı takım, ligde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir'i mağlup etti. Gaziantep FK ile berabere kalan Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'ye yenildi.

Kasımpaşa ise ligde iki galibiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırdı.

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