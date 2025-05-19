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Spor

Süper Lig'de kalmayı garantileyen Antalyaspor, yeni sezon için kolları sıvadı

Trendyol Süper Lig'de kalmayı garantileyen Onvo Antalyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını da başlattı.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 15:58 - Güncelleme:
Süper Lig'de kalmayı garantileyen Antalyaspor, yeni sezon için kolları sıvadı
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Antalyaspor AŞ Başkanı Sinan Boztepe, yaptığı açıklamada, 36. hafta mücadelesinde dün Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan takımlarının, bitime iki hafta kala matematiksel olarak ligde kalmayı garantilediğini belirtti.

Futbolculara, teknik heyete, yöneticilere, personel ve taraftara teşekkür eden Boztepe, "Şimdi Antalyaspor'umuz için çok daha önemli bir sürece giriyoruz. Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile bugünden itibaren yeni sezonun hazırlıklarına başlıyoruz. İnşallah çok daha büyük hedeflerin peşinde koşacağımız ve bunu başarmak için elimizden geleni yapacağımız bir sezon bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Boztepe, tüm Antalyasporlulara birlik ve takımlarına destek olma çağrısında bulundu.

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