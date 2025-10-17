İSTANBUL 22°C / 13°C
Spor

Süper Lig'de Karadeniz derbisi: Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, yarın Çaykur Rizespor'e konuk olacak. Saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

17 Ekim 2025 Cuma 09:57
Süper Lig'de Karadeniz derbisi: Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanında
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde 22 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 17 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde son 2 karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenmesi halinde art arda üçüncü maçından galibiyetle ayrılmış olacak.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

