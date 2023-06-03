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Spor

Süper Lig'de küme düşecek takımlar belli oluyor! Giresunspor'da kritik gün

Süper Lig'de üst sıralarda olduğu kadar alt sıralarda durumlar karışık. Süper Lig'in 37. haftasında bugün oynanacak maçlarla küme düşecek takımlar netleşecek.

3 Haziran 2023 Cumartesi 09:58 - Güncelleme:
Süper Lig'de küme düşecek takımlar belli oluyor! Giresunspor'da kritik gün
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Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti, 2.'lik mücadelesi sürüyor, Adana Demirspor'un 4. olması kesinleşti ancak alt tarafta düğüm henüz çözülmedi. Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'den düşecek son takım netleşebilir.

Korkuyu en derinden hisseden ekip Giresunspor. 34 puandaki Çotanaklar, son 2 maçını kazansa dahi yetmeyecek. İstanbulspor'un takılması gerekecek. 39 puandaki Ankaragücü'ne ise beraberlik yetiyor.

Saat 19.00'da 34 puanlı Giresunspor, ligden düşen Ümraniye'yi konuk edecek. Aynı saatte Ankaragücü, Kayserispor deplasmanına çıkacak. 35 puandaki İstanbulspor, Gaziantep FK maçı nedeniyle hükmen kazanacak ve puanını 38 yapacak.

Giresunspor 1 puan alırsa...

Giresunspor bugün kaybederse, düşmesi kesinleşecek. 1 puan halinde iş mucizelere kalacak. Eğer son haftada Giresunspor ile İstanbulspor puan puana kalırsa, ikili averaj eşit olduğu için genel averaja bakılacak. Fakat ufak bir hatırlatma; İstanbulspor son maçında ligden düşen Ümraniye ile oynuyor.

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