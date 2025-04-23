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Spor

Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? TFF'den resmi açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası Süper Lig'de karşılaşmaların ertelenip ertelenmeyeceği yönündeki konuya açıklık getirdi.

Haber Merkezi23 Nisan 2025 Çarşamba 19:59 - Güncelleme:
Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? TFF'den resmi açıklama
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İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Süper Lig maçlarının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu olmuştu. Konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, açıklama yaptı.

Mecnun Otyakmaz, 'Trendyol Süper Lig maç programı planlandığı şekliyle aynen devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Mecnun Otyakmaz ayrıca, "Ülkemize, şehrimize geçmiş olsun. Böyle bir günde olması da bizi gerçekten üzdü. Allah'tan tatildi, çocuklar sokaktaydı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" açıklamasında bulundu.

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