Süper Lig'de Mart ayının en güzel golü belli oldu

Süper Lig'de Mart ayının golü belli oldu. Ligin resmi sosyal medya hesabından yapılan ankette ayın en güzel golü, Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü'nün frikik golü seçildi.

Beşiktaş'ın son haftalardaki formda ismi Orkun Kökçü, ligin 26. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında çok şık bir gol attı. Dakikalar 67'yi gösterirken milli futbolcu, ceza sahası köşesinden kullandığı serbest vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı.

Orkun'un bu golü, taraftarlara sunulan ankette ayın golü seçildi.