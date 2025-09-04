İSTANBUL 30°C / 22°C
Spor

Süper Lig'de Memphis Depay sürprizi! Uçak yakın zamanda iniyor

Geçen sezon adı Süper Lig ekipleriyle geçen Memphis Depay Brezilya Ligi'ni tercih etmişti. Hollandalı oyuncunun yeniden Süper Lig'e gelmesi gündeme geldi. İşte Memphis Depay haberinin detayları...

Emre Sarı4 Eylül 2025 Perşembe 21:45
ABONE OL

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalan takımlarımız transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon adı Süper Lig ekipleriyle geçen Memphis Depay Brezilya Ligi'ni tercih etmişti. Hollandalı oyuncunun yeniden Süper Lig'e gelmesi gündeme geldi. Yıldız oyuncu da bu ihtimale sıcak bakıyor. Memphis Depay ile ilgili önümüzdeki günlerde kritik gelişmeler yaşanması bekleniyor.

TRABZONSPOR MEMPHİS DEPAY'IN PEŞİNDE

Kaptanı Uğurcan Çakır'ı rekor bedelle ezeli rakibi Galatasaray'a gönderen Trabzonspor kadrosunu güçlendirmek istiyor. Karadeniz ekibi bu doğrultuda Memphis Depay'ı gündemine aldı. Yıldız futbolcu da bu transfere sıcak bakıyor. Tecrübeli golcünün takımı Corinthians ise istediği bonservisi aldığı takdirde transfere izin verecek. Tarafların yakın zamanda görüşmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Memphis Depay, geçen sezon Corinthians formasıyla 37 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 30'unda ilk 11'de yer aldı. Yıldız oyuncu bu maçlarda 8 gol 10 asist ile oynadı.

