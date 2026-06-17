Sezon sonu Liverpool'dan ayrılacağı açıklanan Mohamed Salah için flaş bir iddia ortaya atıldı.

La Stampa'nın haberine göre; Fenerbahçe ile Galatasaray, Mısırlı süper yıldızın peşinde. Haberde, sarı-lacivertli ekibin, 34 yaşındaki oyuncuya yıllık 12 milyon Euro maaş teklif edeceği belirtildi.

Öte yandan Suudi Arabistan ekiplerinin Salah'ı kadrosuna katmak için önemli bir bütçe ayırdığı belirtilirken, tecrübeli futbolcunun Avrupa'da kalma seçeneğini de değerlendirdiği öne sürüldü.

PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool forması ile 41 maça çıkan Salah, bu müsabakalarda 12 gol atıp 10 da asist yaptı.