Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Süper Lig'de son 3 sezon şampiyonluk ipini önde göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da son 10 maça zirvede girdi. Ligde 24 müsabakada, 18 galibiyet, 4 beraberlik alan "Cimbom" 2 maçtan da puansız ayrıldı. Galatasaray, topladığı 58 puanla derbiye en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider gidiyor.

Siyah-beyazlılar ise 24 mücadelede, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgiyle 46 puan elde etti. Beşiktaş, 25. hafta öncesinde 4. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğindeki derbi 1-1 berabere bitmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen

BEŞİKTAŞ'TA EMİRHAN VE TOURE YOK

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde iki eksik bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure maçta forma giyemeyecek.

GALATASARAY TAM KADRO

Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki kritik derbiye tam kadro çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımda Beşiktaş derbisi öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Ağrıları nedeniyle ligin 24. haftasındaki Corendon Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyen Yunus Akgün ile Roland Sallai, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Dolmabahçe'de sahaya çıkabilecek.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Corendon Alanyaspor ile yapılan maçta birçok ilk 11 oyuncusunu dinlendiren Okan Buruk, elindeki geniş kadronun avantajını Beşiktaş derbisinde yaşayacak.

BEŞİKTAŞ'TA KART SINIRINDAKİLER

Beşiktaş'ta iki oyuncu derbi öncesinde ceza sınırında.

Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Galatasaray derbisinde sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı olacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da ceza sınırındaki bir diğer futbolcu olarak dikkat çekiyor.

GALATASARAY'DA KART SINIRINDAKİLER

Sarı-kırmızılı ekipte Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde üçer kez sarı kart gören iki futbolcu, derbide de kart görmeleri durumunda 26. haftadaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ LİGDE SON 3 MAÇI KAZANDI

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Ligin 22. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlılar, sonrasında sırasıyla Göztepe'yi 4-0, Kocaelispor'u ise 1-0'lık skorlarla geçmeyi başardı.

Ayrıca Beşiktaş, ligde son iki maçta kalesini de gole kapatmayı başardı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 18 takım arasında en skorer olarak dikkati çekiyor.

Ligde çıktığı 24 müsabakada 58 kez fileleri havalandıran Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'den 4 gol fazla atarak zirvede yer aldı. Kalesinde 18 gol gören "Cimbom" bu alanda ise Göztepe'nin (16) ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda.

BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK KOZU ORKUN VE OH

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın zorlu derbide en büyük kozları, kaptan Orkun Kökçü ile Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh olacak.

Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 4 gol atan orta saha oyuncusu, sırasıyla Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir müsabakalarında skor üretti.

Ligin devre arasında transfer edilen Hyeon-gyu Oh ise ligde 4 karşılaşmada 3 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Güney Koreli santrfor, forma giydiği Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe müsabakalarında birer gol buldu.

Ayrıca, her iki oyuncunun Türkiye Kupası'nda da birer golü bulunuyor.

G.SARAY'IN EN BÜYÜK GOL UMUDU OSIMHEN

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, formda performansıyla takımını sırtlıyor.

Osimhen, sarı-kırmızılı formayla mücadele ettiği son 7 Süper Lig maçının 6'sında fileleri havalandırmayı başardı. 27 yaşındaki yıldız futbolcu, ligde toplamda 10 gole ulaştı

BEŞİKTAŞ, DOLMABAHÇE'DE ÜSTÜN

Siyah-beyazlılar, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı'ndaki maçlarda Galatasaray'a büyük üstünlük kurdu.

Geride kalan sezonlarda iki ekip yenilenen statta 9 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 7'sini Beşiktaş, 1'ini sarı-kırmızılılar kazandı. Derbilerde 1 maç ise beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş, 4 derbide ise rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Siyah-beyazlılar, bir maçın dışında 8 derbide de rakibine gol atmayı başardı. Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 16 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.