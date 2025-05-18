Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında birbirinden zorlu mücadelelere sahne olacak. Sahasında Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray maçtan en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek ve 5. yıldızı takmaya hak kazanacak.

Ezeli rakibin ardında 2. sırada yer alan Fenerbahçe ise evinde Eyüpspor'u ağırlayacak. Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında 3 puan için sahaya çıkarken Trabzonspor'da deplasmanda Bodrum Fk ile karşılaşacak.

25. ŞAMPİYONLUK İÇİN SON 1 PUAN

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk edeceği Bellona Kayserispor'dan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Kyaserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal, Karimi, Ramazan, Bourabia, Cardoso, Nazon

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FENERBAHÇE'NİN KONUĞU EYÜPSPOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, Ozan Ergün yönetecek. Bersan Duran ve Samet Çiçek, maçta yardımcı hakem olarak görev yapacak. Var koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy, yer alacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Oğuz, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, En-Nesyri.

Eyüpsor: Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut, Stepanenko, Emre Mor, Yalçın, Prince, Umut Bozok, Thiam.

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BEŞİKTAŞ, ALANYASPOR DEPLASMANINDA

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu ve Alex Oxlade-Chamberlain'in sakatlıklarından, Gedson Fernandes'in ise anneannesinin vefatından dolayı Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Richard, Yusuf Özdemir, Cordova, Hwang, Sporar.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Paulista, Masuaku, Hadziahmetovic, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Mustafa, Immobile.

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TRABZONSPOR 3 PUAN İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Portekizli hakem Luis Godinho oturacak. Mücadele, beIN Sports 4'ten yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 kaybeden bordo-mavililer, ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 46 puanla 8. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Bodrum FK: Diogo, Üzeyir, Ajeti, Chris, Ali, Cenk, Taylan, Ahmet, Fredy, Bardhi, Gökdeniz.

Trabzonspor: Taha, Pedro, Salih, Lundstram, Arif, Okay, Ozan, Zubkov, Cham, Nwakaeme, Dragus.

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