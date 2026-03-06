İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2026 Cuma / 18 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0858
  • EURO
    51,0446
  • ALTIN
    7206.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de pazar ve pazartesi gününün hakemleri açıklandı
Spor

Süper Lig'de pazar ve pazartesi gününün hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 25. haftada pazar ve pazartesi günü oynanacak olan maçların hakemleri belli oldu.

AA6 Mart 2026 Cuma 14:13 - Güncelleme:
Süper Lig'de pazar ve pazartesi gününün hakemleri açıklandı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar ve 9 Mart Pazartesi günü oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre 8-9 Mart tarihlerindeki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

8 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

13.30 Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.00 Fenerbahçe-Samsunspor: Oğuzhan Çakır

9 Mart Pazartesi:

16.00 ikas Eyüpspor-Kocaelispor: Gürcan Hasova

20.00 Zecorner Kayserispor-Trabzonspor: Cihan Aydın

20.00 Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

  • Trendyol Süper Lig
  • 25 Hafta
  • Maç Hakemleri

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.