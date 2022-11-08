İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2022 Salı / 14 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4592
  • EURO
    18,5596
  • ALTIN
    994.766
  • BIST100
    4331.66
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de puan durumu ve 14. haftanın maç takvimi
Spor

Süper Lig'de puan durumu ve 14. haftanın maç takvimi

Süper Lig'in 13. haftası Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 1-0 yendiği ve Başakşehir'in Hatayspor ile 3-3 berabere kaldığı maçla sona erdi. İşte oynanan maçların ardından puan tablosundaki son durum ve gelecek haftanın maç takvimi...

AA8 Kasım 2022 Salı 00:51 - Güncelleme:
Süper Lig'de puan durumu ve 14. haftanın maç takvimi
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta, yapılan 2 maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış gününde lider Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Atakaş Hatayspor ile Medipol Başakşehir arasındaki mücadele ise 3-3 sona erdi.

FENERBAHÇE, LİDERLİK KOLTUĞUNU KORUDU

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde haftaya lider giren Fenerbahçe, tek gollü Sivasspor galibiyetiyle liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, Sivasspor galibiyetiyle 12 maç sonunda puanını 29'a, attığı gol sayısını da 35'e çıkardı.

Fenerbahçe, atılan gol bakımından en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 9 farkla önünde bulunuyor.

Ligde 24 puanlı iki takımdan Medipol Başakşehir ikinci, Galatasaray ise üçüncü sırada yer aldı.

DERBİNİN GALİBİ GALATASARAY

Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren derbi maçı sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandı.

Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin golleriyle sahadan galip ayrıldı.

SONUÇLAR

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor: 3-1

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 1-1

Bitexen Giresunspor-İstanbulspor: 3-2

Galatasaray-Beşiktaş: 2-1

Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: 1-2

Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-2

Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor: 2-2

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 3-3

PUAN DURUMU

Sona eren 13. haftanın ardından ligde puan durumu şöyle oluştu:


OGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE 1292135122329
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK127321981124
3.GALATASARAY A.Ş.127321610624
4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.1265124141023
5.YUKATEL KAYSERİSPOR137241913623
6.BEŞİKTAŞ136432618822
7.TRABZONSPOR 126421815322
8.ARABAM.COM KONYASPOR13562148621
9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR125161921-216
10.CORENDON ALANYASPOR134451924-516
11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ124351616015
12.KASIMPAŞA134361122-1115
13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK123362124-312
14.MKE ANKARAGÜCÜ123361520-512
15.BITEXEN GİRESUNSPOR123361119-812
16.ATAKAŞ HATAYSPOR123271122-1111
17.DEMİR GRUP SİVASSPOR132471117-610
18.İSTANBULSPOR122281225-138
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR121381322-96

14. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de 14. hafta, 11 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak.

Ligde gelecek haftanın müsabaka programı şöyle:

11 Kasım Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Alanya Oba)

20.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

12 Kasım Cumartesi:

14.30 Demir Grup Sivasspor-Hangi Kredi Ümraniyespor (Sivas 4 Eylül)

17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor (Ülker)

20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

13 Kasım Pazar:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.