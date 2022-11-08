Süper Lig'de puan durumu ve 14. haftanın maç takvimi

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta, yapılan 2 maçla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış gününde lider Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Atakaş Hatayspor ile Medipol Başakşehir arasındaki mücadele ise 3-3 sona erdi.
FENERBAHÇE, LİDERLİK KOLTUĞUNU KORUDU
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde haftaya lider giren Fenerbahçe, tek gollü Sivasspor galibiyetiyle liderliğini sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, Sivasspor galibiyetiyle 12 maç sonunda puanını 29'a, attığı gol sayısını da 35'e çıkardı.
Fenerbahçe, atılan gol bakımından en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 9 farkla önünde bulunuyor.
Ligde 24 puanlı iki takımdan Medipol Başakşehir ikinci, Galatasaray ise üçüncü sırada yer aldı.
DERBİNİN GALİBİ GALATASARAY
Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren derbi maçı sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandı.
Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin golleriyle sahadan galip ayrıldı.
SONUÇLAR
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor: 3-1
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 1-1
Bitexen Giresunspor-İstanbulspor: 3-2
Galatasaray-Beşiktaş: 2-1
Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: 1-2
Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-2
Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor: 2-2
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 3-3
PUAN DURUMU
Sona eren 13. haftanın ardından ligde puan durumu şöyle oluştu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE
|12
|9
|2
|1
|35
|12
|23
|29
|2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|12
|7
|3
|2
|19
|8
|11
|24
|3.GALATASARAY A.Ş.
|12
|7
|3
|2
|16
|10
|6
|24
|4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|12
|6
|5
|1
|24
|14
|10
|23
|5.YUKATEL KAYSERİSPOR
|13
|7
|2
|4
|19
|13
|6
|23
|6.BEŞİKTAŞ
|13
|6
|4
|3
|26
|18
|8
|22
|7.TRABZONSPOR
|12
|6
|4
|2
|18
|15
|3
|22
|8.ARABAM.COM KONYASPOR
|13
|5
|6
|2
|14
|8
|6
|21
|9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|12
|5
|1
|6
|19
|21
|-2
|16
|10.CORENDON ALANYASPOR
|13
|4
|4
|5
|19
|24
|-5
|16
|11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|12
|4
|3
|5
|16
|16
|0
|15
|12.KASIMPAŞA
|13
|4
|3
|6
|11
|22
|-11
|15
|13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|12
|3
|3
|6
|21
|24
|-3
|12
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|12
|3
|3
|6
|15
|20
|-5
|12
|15.BITEXEN GİRESUNSPOR
|12
|3
|3
|6
|11
|19
|-8
|12
|16.ATAKAŞ HATAYSPOR
|12
|3
|2
|7
|11
|22
|-11
|11
|17.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|13
|2
|4
|7
|11
|17
|-6
|10
|18.İSTANBULSPOR
|12
|2
|2
|8
|12
|25
|-13
|8
|19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|12
|1
|3
|8
|13
|22
|-9
|6
14. HAFTA PROGRAMI
Süper Lig'de 14. hafta, 11 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak.
Ligde gelecek haftanın müsabaka programı şöyle:
11 Kasım Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Alanya Oba)
20.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)
12 Kasım Cumartesi:
14.30 Demir Grup Sivasspor-Hangi Kredi Ümraniyespor (Sivas 4 Eylül)
17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor (Ülker)
20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
13 Kasım Pazar:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)
17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)