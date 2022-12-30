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Spor

Süper Lig'de puan durumu ve 17. haftanın maç takvimi

Süper Lig'in 16. haftası Beşiktaş'ın evinde Adana Demirspor'u 1-0 yendiği maçla sona erdi. İşte oynanan karşılaşmaların ardından puan durumu ve 17. haftanın maç takvimi...

AA30 Aralık 2022 Cuma 00:52 - Güncelleme:
Süper Lig'de puan durumu ve 17. haftanın maç takvimi
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası, oynanan 3 maçla tamamlandı.

Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederken, Bitexen Giresunspor ise Gaziantep FK'ye 2-1 üstünlük kurdu.

SONUÇLAR

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

MKE Ankaragücü-HangiKredi Ümraniyespor: 1-2

Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 4-0

Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: 3-1

İstanbulspor-Kasımpaşa: 2-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 4-1

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 1-2

Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK: 2-1

Beşiktaş-Adana Demirspor: 1-0

PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1.GALATASARAY 15103227121533
2.FENERBAHÇE 15102340162432
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK159332416830
4.ADANA DEMİRSPOR1576226161027
5.BEŞİKTAŞ 157532819926
6.TRABZONSPOR157532220226
7.ARABAM.COM KONYASPOR156721811725
8.YUKATEL KAYSERİSPOR157262118323
9.CORENDON ALANYASPOR165652427-321
10.BITEXEN GİRESUNSPOR155461622-619
11.GAZİANTEP FK154562122-117
12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK154472930-116
13.MKE ANKARAGÜCÜ154471923-416
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR145181925-616
15.KASIMPAŞA154381326-1315
16.ATAKAŞ HATAYSPOR154381327-1415
17.DEMİR GRUP SİVASSPOR163581622-614
18.İSTANBULSPOR1532101529-1411
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR152491828-1010

17. HAFTA

Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:

3 Ocak Salı:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Ocak Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

5 Ocak Perşembe:

17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş)

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

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