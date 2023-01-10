Süper Lig'de puan durumu ve 19. haftanın maç takvimi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası yapılan 3 maçla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış gününde Medipol Başakşehir-Adana Demirspor, İstanbulspor-Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor-Trabzonspor müsabakaları yapıldı.
Saat 17.00'de başlayan ve iki zirve takipçisinin karşılaştığı müsabakada Medipol Başakşehir, Adana temsilcisini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla üçüncü sıradaki yerini koruyan turuncu-lacivertliler, ikinci Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
Saat 20.00'de başlayan diğer mücadelelerde Alanyaspor, Trabzonspor'u 5-0'lık farklı bir skorla yendi. İstanbulspor ise Gaziantep FK karşısında 90+12. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-1 beraberliği sağladı.
LİDER GALATASARAY, DERBİYİ KAZANDI PUAN FARKINI AÇTI
Süper Lig'in 18. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne oldu.
Haftaya 36 puanla sarı-lacivertlilerin 1 puan önünde lider giren sarı-kırmızılılar, Kadıköy'den 3-0'lık galibiyetle döndü. Okan Buruk'un öğrencileri, puanını 39'a çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükseltti.
Ligde son 8 maçında yenilmeyen ve son 7 mücadeleyi kazanan sarı-kırmızılılar, önemli bir çıkış yakaladı.
SONUÇLAR
Süper Lig'in 18. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: 3-3
MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: 2-1
Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: 0-1
Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3
Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1
İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-1
Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 5-0
PUAN DURUMU
Tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. GALATASARAY
|17
|12
|3
|2
|32
|13
|19
|39
|2. FENERBAHÇE
|17
|11
|2
|4
|42
|20
|22
|35
|3. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|17
|10
|4
|3
|27
|18
|9
|34
|4. ADANA DEMİRSPOR
|17
|8
|6
|3
|33
|18
|15
|30
|5. BEŞİKTAŞ
|16
|8
|5
|3
|30
|20
|10
|29
|6. TRABZONSPOR
|17
|8
|5
|4
|25
|25
|0
|29
|7. ARABAM.COM KONYASPOR
|17
|6
|9
|2
|23
|16
|7
|27
|8. CORENDON ALANYASPOR
|18
|6
|6
|6
|30
|31
|-1
|24
|9. YUKATEL KAYSERİSPOR
|17
|7
|2
|8
|24
|24
|0
|23
|10. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|17
|5
|5
|7
|36
|35
|1
|20
|11. GAZİANTEP FK
|17
|4
|7
|6
|23
|24
|-1
|19
|12. MKE ANKARAGÜCÜ
|17
|5
|4
|8
|22
|26
|-4
|19
|13. BITEXEN GİRESUNSPOR
|17
|5
|4
|8
|16
|26
|-10
|19
|14. KASIMPAŞA
|17
|5
|3
|9
|18
|29
|-11
|18
|15. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|16
|5
|2
|9
|20
|27
|-7
|17
|16. ATAKAŞ HATAYSPOR
|17
|4
|5
|8
|15
|29
|-14
|17
|17. DEMİR GRUP SİVASSPOR
|17
|3
|6
|8
|18
|24
|-6
|15
|18. HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|17
|3
|5
|9
|21
|30
|-9
|14
|19. İSTANBULSPOR
|17
|3
|3
|11
|16
|36
|-20
|12
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'de 19. hafta, 13 Ocak Cuma günü yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Müsabaka programı şöyle:
13 Ocak Cuma:
17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)
14 Ocak Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
15 Ocak Pazar:
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)