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Spor

Süper Lig'de puan durumu ve 19. haftanın maç takvimi

Süper Lig'in 18. haftası Trabzonspor'un Alanyaspor'a 5-0 yenildiği ve İstanbulspor'un Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçla sona erdi. İşte oynanan maçların ardından puan tablosundaki son durum...

AA10 Ocak 2023 Salı 00:50 - Güncelleme:
Süper Lig'de puan durumu ve 19. haftanın maç takvimi
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası yapılan 3 maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış gününde Medipol Başakşehir-Adana Demirspor, İstanbulspor-Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor-Trabzonspor müsabakaları yapıldı.

Saat 17.00'de başlayan ve iki zirve takipçisinin karşılaştığı müsabakada Medipol Başakşehir, Adana temsilcisini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla üçüncü sıradaki yerini koruyan turuncu-lacivertliler, ikinci Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Saat 20.00'de başlayan diğer mücadelelerde Alanyaspor, Trabzonspor'u 5-0'lık farklı bir skorla yendi. İstanbulspor ise Gaziantep FK karşısında 90+12. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-1 beraberliği sağladı.

LİDER GALATASARAY, DERBİYİ KAZANDI PUAN FARKINI AÇTI

Süper Lig'in 18. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne oldu.

Haftaya 36 puanla sarı-lacivertlilerin 1 puan önünde lider giren sarı-kırmızılılar, Kadıköy'den 3-0'lık galibiyetle döndü. Okan Buruk'un öğrencileri, puanını 39'a çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükseltti.

Ligde son 8 maçında yenilmeyen ve son 7 mücadeleyi kazanan sarı-kırmızılılar, önemli bir çıkış yakaladı.

SONUÇLAR

Süper Lig'in 18. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: 3-3

MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: 2-1

Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: 0-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3

Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1

İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-1

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 5-0

PUAN DURUMU

Tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. GALATASARAY17123232131939
2. FENERBAHÇE17112442202235
3. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR1710432718934
4. ADANA DEMİRSPOR1786333181530
5. BEŞİKTAŞ1685330201029
6. TRABZONSPOR178542525029
7. ARABAM.COM KONYASPOR176922316727
8. CORENDON ALANYASPOR186663031-124
9. YUKATEL KAYSERİSPOR177282424023
10. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK175573635120
11. GAZİANTEP FK174762324-119
12. MKE ANKARAGÜCÜ175482226-419
13. BITEXEN GİRESUNSPOR175481626-1019
14. KASIMPAŞA175391829-1118
15. FRAPORT TAV ANTALYASPOR165292027-717
16. ATAKAŞ HATAYSPOR174581529-1417
17. DEMİR GRUP SİVASSPOR173681824-615
18. HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR173592130-914
19. İSTANBULSPOR1733111636-2012

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 19. hafta, 13 Ocak Cuma günü yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Müsabaka programı şöyle:

13 Ocak Cuma:

17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)

14 Ocak Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

15 Ocak Pazar:

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

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