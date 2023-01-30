Süper Lig'de puan durumu ve 22. haftanın maç takvimi

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta bugün oynanan üç karşılaşmayla sona erdi.
Haftanın kapanış müsabakalarında Medipol Başakşehir, Arabam.com Konyaspor'u 2-0, Fenerbahçe ise Kasımpaşa'yı 5-1 yendi.
Lider Galatasaray, kazanma serisini Giresun'da da sürdürdü. Bitexen Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-0 mağlup ederek ligde üst üste 10. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.
Şenol Güneş'le birlikte yeniden çıkışa geçen Beşiktaş da Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü ve bu sezon ilk kez peş peşe 5. galibiyetini elde etti.
SONUÇLAR
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 3-0
Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: 1-2
Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 2-1
MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: 0-2
Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-2
Bitexen Giresunspor-Galatasaray: 0-4
İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: 2-4
Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: 2-0
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 5-1
PUAN DURUMU
Süper Lig'de 21. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.GALATASARAY A.Ş.
|20
|15
|3
|2
|42
|14
|28
|48
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|20
|14
|2
|4
|51
|23
|28
|44
|3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|20
|12
|4
|4
|32
|20
|12
|40
|4.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|19
|11
|5
|3
|37
|21
|16
|38
|5.ADANA DEMİRSPOR
|20
|10
|7
|3
|39
|21
|18
|37
|6.TRABZONSPOR
|20
|10
|5
|5
|31
|27
|4
|35
|7.YUKATEL KAYSERİSPOR
|20
|9
|2
|9
|32
|29
|3
|29
|8.ARABAM.COM KONYASPOR
|20
|6
|9
|5
|24
|21
|3
|27
|9.CORENDON ALANYASPOR
|20
|6
|7
|7
|32
|36
|-4
|25
|10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|19
|5
|7
|7
|40
|39
|1
|22
|11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|20
|5
|7
|8
|27
|28
|-1
|22
|12.MKE ANKARAGÜCÜ
|20
|6
|4
|10
|24
|31
|-7
|22
|13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|19
|6
|3
|10
|26
|33
|-7
|21
|14.BITEXEN GİRESUNSPOR
|20
|5
|6
|9
|19
|33
|-14
|21
|15.ATAKAŞ HATAYSPOR
|19
|5
|5
|9
|17
|34
|-17
|20
|16.KASIMPAŞA
|20
|5
|4
|11
|22
|39
|-17
|19
|17.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|20
|4
|6
|10
|22
|31
|-9
|18
|18.İSTANBULSPOR
|20
|4
|3
|13
|20
|44
|-24
|15
|19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|20
|3
|5
|12
|24
|37
|-13
|14
22. HAFTA PROGRAMI
31 Ocak Salı:
17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Kırbıyık Holding)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
1 Şubat Çarşamba:
17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)
20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor (Nef)
2 Şubat Perşembe:
17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)