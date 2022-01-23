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Spor

Süper Lig'de puan durumu ve 24. haftanın maç takvimi

Süper Lig'in 23. haftası Trabzonspor'un deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendiği maç ile sona erdi. Ligde puan tablosundaki son durum ve 24. haftanın maç takvimi belli oldu.

AA23 Ocak 2022 Pazar 23:01 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 23:01
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası oynanan 6 maçla tamamlandı.

Deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Trabzonspor, liderliğini sürdürdü.

Ligin 23. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1

Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-0

Medipol Başakşehir-Göztepe: 1-2

Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: 3-1

Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: 0-0

Altay-İttifak Holding Konyaspor: 0-1

GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3

Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep: 0-0

Galatasaray-Trabzonspor: 1-2

PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAvP
1.TRABZONSPOR A.Ş.23166141172454
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR22136334161845
3.AYTEMİZ ALANYASPOR2311574133838
4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.23107635251037
5.FENERBAHÇE A.Ş.2310763628837
6.BEŞİKTAŞ A.Ş.2310673531436
7.ATAKAŞ HATAYSPOR2311393234-236
8.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2210483123834
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.229582728-132
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR2371063024631
11.YUKATEL KAYSERİSPOR238783132-131
12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK238692936-730
13.KASIMPAŞA A.Ş.2376103031-127
14.GÖZTEPE A.Ş.2376102831-327
15.GALATASARAY A.Ş.2376102833-527
16.GZT GİRESUNSPOR2375112225-326
17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR2366112334-1124
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2364132139-1822
19.ALTAY2353152438-1418
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR2244141838-2016

24. HAFTA

Ligin 24. haftasının programı şöyle:

4 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

6 Şubat Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

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