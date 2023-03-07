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Spor

Süper Lig'de puan durumu ve 25. haftanın maç takvimi

Süper Lig'in 24. haftası Kasımpaşa'nın sahasında Antalyaspor'u 3-1 yendiği maçla sona erdi. İşte oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu ve 25. haftanın maç takvimi...

AA7 Mart 2023 Salı 00:21 - Güncelleme:
Süper Lig'de puan durumu ve 25. haftanın maç takvimi
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası oynanan tek karşılaşmayla sona erdi.

Lider Galatasaray, yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilen rakibi Gaziantep FK önünde haftayı hükmen galip tamamlarken, takipçisi Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Ligin zirvesinde 57 puanla oturan sarı-kırmızılı takımın 6 puan (51) gerisindeki Fenerbahçe, ikinci sırada takibini sürdürdü.

Haftanın kapanış müsabakasında ise Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yendi.

SONUÇLAR

Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 4-3

Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-2

Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: 1-2

Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor: 0-0

Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-1

Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 3-1

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAv. Puan
1.GALATASARAY23183250173357
2.FENERBAHÇE23163458253351
3.BEŞİKTAŞ23127440241643
4.ADANA DEMİRSPOR23119344232142
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR22124632221040
6.TRABZONSPOR2311573531438
7.YUKATEL KAYSERİSPOR23112103632435
8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK227874743429
9.ARABAM.COM KONYASPOR2361072426-228
10.CORENDON ALANYASPOR237793441-728
11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ2367103133-225
12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR2374122838-1025
13.KASIMPAŞA2374123042-1225
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR2366112935-624
15.ATAKAŞ HATAYSPOR2265111941-2223
16.MKE ANKARAGÜCÜ2264122535-1022
17.BITEXEN GİRESUNSPOR2357112140-1922
18.İSTANBULSPOR2263132345-2221
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR2346132942-1318

25. HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 25. hafta müsabakalarının programı şöyle:

10 Mart Cuma:

20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)

11 Mart Cumartesi:

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

12 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

13 Mart Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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