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Spor

Süper Lig'de puan durumu ve 26. haftanın maçları

Süper Lig'in 25. haftası İstanbulspor'un evinde Sivasspor'u 3-0 yendiği maçla sona erdi. İşte oynanan karşılaşmaların ardından puan tablosundaki son durum ve 26. haftanın maç takvimi...

AA14 Mart 2023 Salı 00:51 - Güncelleme:
Süper Lig'de puan durumu ve 26. haftanın maçları
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Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında İstanbulspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.

Konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenen ve biri hükmen galibiyet olmak üzere üst üste 14. kez kazanan Galatasaray, puanını 60'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Ligde bu hafta oynanan 7 karşılaşmanın 5'ini ev sahibi takımlar kazanırken, 1'inden konuk ekip galip ayrıldı. Bir müsabaka ise berabere tamamlandı. Yapılan maçlarda takımlar toplam 21 kez ağları havalandırdı.

SONUÇLAR

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2

Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: 4-0

Galatasaray-Kasımpaşa: 1-0

MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: 2-0

Trabzonspor-Adana Demirspor: 4-1

Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 0-2

İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor: 3-0

NOT: Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle HangiKredi Ümraniyespor ile Arabam.com Konyaspor bu hafta hükmen galip ilan edildi. Fenerbahçe ise haftayı bay geçti.

PUAN DURUMU

Ligde 25. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1.GALATASARAY24193251173460
2.FENERBAHÇE23163458253351
3.BEŞİKTAŞ24137442241846
4.ADANA DEMİRSPOR24119445271842
5.TRABZONSPOR2412573932741
6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR2312473224840
7.YUKATEL KAYSERİSPOR24112113636035
8.ARABAM.COM KONYASPOR2471072726131
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK237974945430
10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR2484123238-628
11.CORENDON ALANYASPOR2477103443-928
12.GAZİANTEP FK2467113136-525
13.MKE ANKARAGÜCÜ2374122735-825
14.KASIMPAŞA2474133043-1325
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR2466122938-924
16.İSTANBULSPOR2373132645-1924
17.BITEXEN GİRESUNSPOR2458112342-1923
18.ATAKAŞ HATAYSPOR2365121944-2523
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR2456133242-1021

26. HAFTA

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

17 Mart Cuma:

20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18 Mart Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)

19 Mart Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)

NOT: Bitexen Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.

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