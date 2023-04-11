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Spor

Süper Lig'de puan durumu ve 29. haftanın fikstürü

Süper Lig'in 28. haftası Fenerbahçe'nin deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçla sona erdi. İşte haftanın ardından oluşan puan durumu ve 29. haftanın fikstürü...

AA11 Nisan 2023 Salı 00:54 - Güncelleme:
Süper Lig'de puan durumu ve 29. haftanın fikstürü
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Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta, bugün oynanan 2 maçla sona erdi.

Ligde 28. haftanın kapanışında Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor ve VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçları yapıldı.

Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada takipçisi Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yenerek puanını 57'ye yükseltti.

Günün diğer maçında ise Yukatel Kayserispor, konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'u 3-1'le geçti.

SONUÇLAR

Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

MKE Ankaragücü-İstanbulspor: 3-2

Kasımpaşa-Trabzonspor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Beşiktaş-Bitexen Giresunspor: 3-1

Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 1-2

PUAN DURUMU

Ligde sona eren 28. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1.GALATASARAY26203354193563
2.FENERBAHÇE26183565313457
3.BEŞİKTAŞ 27167452282455
4.ADANA DEMİRSPOR 27139550292148
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2613673627945
6.TRABZONSPOR 2713594538744
7.YUKATEL KAYSERİSPOR27142114640644
8.ARABAM.COM KONYASPOR2781273230236
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK2681085349434
10.CORENDON ALANYASPOR2788114048-832
11.KASIMPAŞA2795133644-832
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR2787123539-431
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR2685133341-829
14.MKE ANKARAGÜCÜ2684143040-1028
15.GAZİANTEP FK2767143145-1425
16.BITEXEN GİRESUNSPOR2659122647-2124
17.İSTANBULSPOR2673162952-2324
18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR2758143648-1223
19.ATAKAŞ HATAYSPOR2665151953-3423

29. HAFTANIN PROGRAMI

14 Nisan Cuma:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)

15 Nisan Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

16 Nisan Pazar:

16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Arabam.com Konyaspor ile Atakaş Hatayspor'a konuk olması gereken VavaCars Fatih Karagümrük, 29. haftayı hükmen kazanarak geçecek. HangiKredi Ümraniyespor da haftayı bay geçen ekip olacak.

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