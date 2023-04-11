Süper Lig'de puan durumu ve 29. haftanın fikstürü

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta, bugün oynanan 2 maçla sona erdi.
Ligde 28. haftanın kapanışında Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor ve VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçları yapıldı.
Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada takipçisi Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yenerek puanını 57'ye yükseltti.
Günün diğer maçında ise Yukatel Kayserispor, konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'u 3-1'le geçti.
SONUÇLAR
Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
MKE Ankaragücü-İstanbulspor: 3-2
Kasımpaşa-Trabzonspor: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 1-1
Beşiktaş-Bitexen Giresunspor: 3-1
Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 1-2
PUAN DURUMU
Ligde sona eren 28. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|26
|20
|3
|3
|54
|19
|35
|63
|2.FENERBAHÇE
|26
|18
|3
|5
|65
|31
|34
|57
|3.BEŞİKTAŞ
|27
|16
|7
|4
|52
|28
|24
|55
|4.ADANA DEMİRSPOR
|27
|13
|9
|5
|50
|29
|21
|48
|5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|26
|13
|6
|7
|36
|27
|9
|45
|6.TRABZONSPOR
|27
|13
|5
|9
|45
|38
|7
|44
|7.YUKATEL KAYSERİSPOR
|27
|14
|2
|11
|46
|40
|6
|44
|8.ARABAM.COM KONYASPOR
|27
|8
|12
|7
|32
|30
|2
|36
|9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|26
|8
|10
|8
|53
|49
|4
|34
|10.CORENDON ALANYASPOR
|27
|8
|8
|11
|40
|48
|-8
|32
|11.KASIMPAŞA
|27
|9
|5
|13
|36
|44
|-8
|32
|12.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|27
|8
|7
|12
|35
|39
|-4
|31
|13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|26
|8
|5
|13
|33
|41
|-8
|29
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|26
|8
|4
|14
|30
|40
|-10
|28
|15.GAZİANTEP FK
|27
|6
|7
|14
|31
|45
|-14
|25
|16.BITEXEN GİRESUNSPOR
|26
|5
|9
|12
|26
|47
|-21
|24
|17.İSTANBULSPOR
|26
|7
|3
|16
|29
|52
|-23
|24
|18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|27
|5
|8
|14
|36
|48
|-12
|23
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|26
|6
|5
|15
|19
|53
|-34
|23
29. HAFTANIN PROGRAMI
14 Nisan Cuma:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)
15 Nisan Cumartesi:
16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
16 Nisan Pazar:
16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Arabam.com Konyaspor ile Atakaş Hatayspor'a konuk olması gereken VavaCars Fatih Karagümrük, 29. haftayı hükmen kazanarak geçecek. HangiKredi Ümraniyespor da haftayı bay geçen ekip olacak.