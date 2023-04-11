Süper Lig'de puan durumu ve 29. haftanın fikstürü

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta, bugün oynanan 2 maçla sona erdi.

Ligde 28. haftanın kapanışında Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor ve VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçları yapıldı.

Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada takipçisi Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yenerek puanını 57'ye yükseltti.

Günün diğer maçında ise Yukatel Kayserispor, konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'u 3-1'le geçti.



SONUÇLAR



Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

MKE Ankaragücü-İstanbulspor: 3-2

Kasımpaşa-Trabzonspor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Beşiktaş-Bitexen Giresunspor: 3-1

Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 1-2

PUAN DURUMU



Ligde sona eren 28. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:



O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 26 20 3 3 54 19 35 63 2.FENERBAHÇE 26 18 3 5 65 31 34 57 3.BEŞİKTAŞ 27 16 7 4 52 28 24 55 4.ADANA DEMİRSPOR 27 13 9 5 50 29 21 48 5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 26 13 6 7 36 27 9 45 6.TRABZONSPOR 27 13 5 9 45 38 7 44 7.YUKATEL KAYSERİSPOR 27 14 2 11 46 40 6 44 8.ARABAM.COM KONYASPOR 27 8 12 7 32 30 2 36 9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 26 8 10 8 53 49 4 34 10.CORENDON ALANYASPOR 27 8 8 11 40 48 -8 32 11.KASIMPAŞA 27 9 5 13 36 44 -8 32 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 27 8 7 12 35 39 -4 31 13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 26 8 5 13 33 41 -8 29 14.MKE ANKARAGÜCÜ 26 8 4 14 30 40 -10 28 15.GAZİANTEP FK 27 6 7 14 31 45 -14 25 16.BITEXEN GİRESUNSPOR 26 5 9 12 26 47 -21 24 17.İSTANBULSPOR 26 7 3 16 29 52 -23 24 18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 27 5 8 14 36 48 -12 23 19.ATAKAŞ HATAYSPOR 26 6 5 15 19 53 -34 23

29. HAFTANIN PROGRAMI



14 Nisan Cuma:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)

15 Nisan Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

16 Nisan Pazar:

16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Arabam.com Konyaspor ile Atakaş Hatayspor'a konuk olması gereken VavaCars Fatih Karagümrük, 29. haftayı hükmen kazanarak geçecek. HangiKredi Ümraniyespor da haftayı bay geçen ekip olacak.