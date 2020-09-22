İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2020 Salı / 4 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6344
  • EURO
    8,9931
  • ALTIN
    469.386
  • BIST100
    1087.03
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de puan durumu ve 3. haftanın programı
Spor

Süper Lig'de puan durumu ve 3. haftanın programı

Süper Lig'de 2. hafta Fenerbahçe - Hatayspor maçıyla tamamlandı. Puan durumu belli olurken son sıradaki takım şaşırttı. İşte 2. haftanın puan durumu ve 3. haftanın maç programları...

22 Eylül 2020 Salı 00:58 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 01:00
ABONE OL

Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında ligin yeni takımı Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

MKE Ankaragücü'nün maç yapmadan (BAY) geçtiği ligin ikinci haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-1

Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: 0-0

Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: 0-0

Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 2-0

Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-0

Gaziantep FK-Fatih Karagümrük: 2-2

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-2

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 0-0

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

3. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:

25 Eylül Cuma:

20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

26 Eylül Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Hatayspor-Kasımpaşa (Antakya Atatürk)

16.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)

27 Eylül Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

28 Eylül Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.