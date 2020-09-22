Süper Lig'de puan durumu ve 3. haftanın programı

Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında ligin yeni takımı Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.
MKE Ankaragücü'nün maç yapmadan (BAY) geçtiği ligin ikinci haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-1
Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: 0-0
Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: 0-0
Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 2-0
Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: 1-2
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-0
Gaziantep FK-Fatih Karagümrük: 2-2
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-2
Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 0-0
PUAN DURUMU
Süper Lig'de 2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
3. HAFTA PROGRAMI
Süper Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:
25 Eylül Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)
26 Eylül Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Hatayspor-Kasımpaşa (Antakya Atatürk)
16.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)
27 Eylül Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
28 Eylül Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)