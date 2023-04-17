İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2023 Pazartesi / 27 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3828
  • EURO
    21,3449
  • ALTIN
    1249.21
  • BIST100
    5092.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de puan durumu ve 30. haftanın fikstürü
Spor

Süper Lig'de puan durumu ve 30. haftanın fikstürü

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesi Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldığı maçla sona erdi. İşte oynanan maçların ardından oluşan puan durumu ve 30. haftanın fikstürü...

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 00:56 - Güncelleme:
Süper Lig'de puan durumu ve 30. haftanın fikstürü
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta, bugün oynanan 2 maçla sona erdi.

Haftanın son maçlarında; Bitexen Giresunspor, Demir Grup Sivasspor'u evinde 1-0 yenerken, Trabzonspor ile Beşiktaş ise 0-0 berabere kaldı.

Ligin 29. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 3-1

Galatarasay-Yukatel Kayserispor: 6-0

İstanbulspor-Medipol Başakşehir: 1-0

Adana Demirspor-Kasımpaşa: 5-0

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1

Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Trabzonspor-Beşiktaş: 0-0

PUAN DURUMU

Ligde sona eren 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:


OGBMAYAVP
1.GALATASARAY27213360194166
2.FENERBAHÇE27193567323560
3.BEŞİKTAŞ28168452282456
4.ADANA DEMİRSPOR28149555292651
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR2713683628845
6.TRABZONSPOR 2813694538745
7.YUKATEL KAYSERİSPOR28142124646044
8.ARABAM.COM KONYASPOR2891273530539
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK2791085649737
10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR2795133642 -632
11.CORENDON ALANYASPOR2888124151-1032
12.KASIMPAŞA2895143649-1332
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR2887133540 -531
14.MKE ANKARAGÜCÜ2784153142-1128
15.BITEXEN GİRESUNSPOR2769122747-2027
16.İSTANBULSPOR2783163052-2227
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 2867153148-1725
18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR2758143648-1223
19.ATAKAŞ HATAYSPOR2765161956-3723

30. HAFTANIN PROGRAMI

18 Nisan Salı:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)

19 Nisan Çarşamba:

17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

20 Nisan Çarşamba:

17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor (Eryaman)

20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas 4 Eylül)

Not: Atakaş Hatayspor ile karşılaşması gereken Beşiktaş, 30. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü de haftayı bay geçen takım konumunda.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.