Süper Lig'de puan durumu ve 31. haftanın fikstürü

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta, bugün oynanan 2 maçla sona erdi.
Ligin 30. hafta kapanışında MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor ve Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçları yapıldı.
Ligden çekilen Gaziantep FK'nin bay geçtiği haftada, MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenerek puanını 31'e yükseltti. Günün diğer maçında ise Demir Grup Sivasspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica idaresinde sahaya çıkan Trabzonspor'u taraftarı önünde 4-1 mağlup ederek puanını 34'e çıkardı.
Lider Galatarasay 69 puanla zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe 63 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü.
SONUÇLAR
VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor: 4-2
Corendon Alanyaspor-Galatasaray: 1-4
İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-3
Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: 0-0
Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor: 1-2
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2
MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor: 3-1
Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 4-1
PUAN DURUMU
Ligde sona eren 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.GALATASARAY
|28
|22
|3
|3
|64
|20
|44
|69
|2.FENERBAHÇE
|28
|20
|3
|5
|69
|33
|36
|63
|3.BEŞİKTAŞ
|29
|17
|8
|4
|55
|28
|27
|59
|4.ADANA DEMİRSPOR
|29
|15
|9
|5
|57
|30
|27
|54
|5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|28
|13
|6
|9
|37
|30
|7
|45
|6.TRABZONSPOR
|29
|13
|6
|10
|46
|42
|4
|45
|7.YUKATEL KAYSERİSPOR
|29
|14
|3
|12
|46
|46
|0
|45
|8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|28
|10
|10
|8
|60
|51
|9
|40
|9.ARABAM.COM KONYASPOR
|29
|9
|12
|8
|36
|32
|4
|39
|10.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|29
|9
|7
|13
|39
|41
|-2
|34
|11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|28
|9
|6
|13
|39
|45
|-6
|33
|12.KASIMPAŞA
|29
|9
|6
|14
|36
|49
|-13
|33
|13.CORENDON ALANYASPOR
|29
|8
|8
|13
|42
|55
|-13
|32
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|28
|9
|4
|15
|34
|43
|-9
|31
|15.İSTANBULSPOR
|28
|8
|4
|16
|33
|55
|-22
|28
|16.BITEXEN GİRESUNSPOR
|28
|6
|9
|13
|28
|50
|-22
|27
|17.GAZİANTEP FK
|28
|6
|7
|15
|31
|48
|-17
|25
|18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|28
|5
|8
|15
|38
|52
|-14
|23
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|28
|6
|5
|17
|19
|59
|-40
|23
31. HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:
22 Nisan Cumartesi:
19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş (Ümraniye Belediyesi Şehir)
23 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)
19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (Nef)
24 Nisan Pazartesi:
17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Fenerbahçe- İstanbulspor (Ülker)
Not: Gaziantep FK'ya konuk olması gereken Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor'a konuk olması gereken MKE Ankaragücü, 31. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Trabzonspor da haftayı bay geçen ekip olacak.