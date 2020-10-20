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Spor

Süper Lig'de puan durumu ve 6. haftanın maç programı

Süper Lig'de 5. hafta, bugün oynanan 2 maçla tamamlandı. İşte Süper Lig'de puan durumu.

AA20 Ekim 2020 Salı 00:06 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 00:06
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Haftanın kapanış maçlarında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a evinde 2-1 yenilirken Akdeniz temsilcisi puanını13'e yükselterek haftayı zirvede kapattı.

Gençlerbirliği de başkentte oynanan karşılaşmada Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 5. haftasında yapılması gereken Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı ertelendi.

Beşiktaş'ın maç yapmadan (bay) geçtiği ligin 5. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 5-3

Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 1-3

İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor: 1-1

Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-2

Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-1

Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 1-1

Göztepe-Fenerbahçe: 2-3

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: 1-2

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 5. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR54101321113
2.FENERBAHÇE A.Ş.532074311
3.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.52219548
4.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR52215328
5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR42116427
6.GALATASARAY A.Ş.52126427
7.DEMİR GRUP SİVASSPOR42115417
8.KASIMPAŞA A.Ş.52124317
9.ATAKAŞ HATAYSPOR421136-37
10.GÖZTEPE A.Ş.513110736
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR41305236
12.HES KABLO KAYSERİSPOR520348-46
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.512278-15
14.TRABZONSPOR A.Ş.512257-25
15.YENİ MALATYASPOR512248-45
16.YUKATEL DENİZLİSPOR512237-45
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.504179-24
18.BEŞİKTAŞ A.Ş.411257-24
19.GENÇLERBİRLİĞİ411224-24
20.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK511326-44
21.MKE ANKARAGÜCÜ401348-41

6. hafta

23 Ekim Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

24 Ekim Cumartesi:

16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Kazım Karabekir)

19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

25 Ekim Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Atatürk)

Not: Süper Lig'in 6. haftasında yapılması gereken MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

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