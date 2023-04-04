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Spor

Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü

Süper Lig'in 27. haftası Fatih Karagümrük'ün deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yendiği maçla sona erdi. İşte oynanan maçların ardından oluşan puan durumu ve 28. haftanın maç takvimi...

AA4 Nisan 2023 Salı 00:40 - Güncelleme:
Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü
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Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde 27. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip, Diagne'nin golüyle 1-0 kazandı.

LİDER GALATASARAY PUAN FARKINI AÇTI

Lider Galatasaray, hafta sonunda konuk ettiği Adana Demirspor'u Midtsjö ve Zaniolo'nun golleriyle 2-0 yenerek puanını 63'e yükseltti.

Haftaya 1 maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 yenmesiyle zirvedeki farkı 9 puana çıkardı.

DERBİDE BEŞİKTAŞ 10 KİŞİYLE KAZANDI

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlılar, deplasmanda 10 kişiyle kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde kapatsa da siyah-beyazlı ekip, 10 kişi kaldıktan sonra bulduğu gollerle sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş bu sonuçla, bir sıra üstündeki sarı-lacivertli takımla arasındaki puan farkını da 2'ye indirdi.

SONUÇLAR

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: 1-0

Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: 3-4

Galatasaray-Adana Demirspor: 2-0

HangiKredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor: 2-2

Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor: 2-2

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-4

İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1

Not: Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, haftayı maç yapmadan geçti. İki takım da 3-0 hükmen galip sayılacak.

PUAN DURUMU

Ligde sona eren 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.GALATASARAY

26

20

3

3

54

19

35

63

2.FENERBAHÇE

25

17

3

5

63

30

33

54

3.BEŞİKTAŞ

26

15

7

4

49

27

22

52

4.ADANA DEMİRSPOR

26

12

9

5

47

29

18

45

5.TRABZONSPOR

26

13

5

8

45

36

9

44

6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

25

13

5

7

35

26

9

44

7.YUKATEL KAYSERİSPOR

26

13

2

11

43

39

4

41

8.ARABAM.COM KONYASPOR

26

8

11

7

31

29

2

35

9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

25

8

10

7

52

47

5

34

10.DEMİR GRUP SİVASSPOR

26

8

6

12

34

38

-4

30

11.KASIMPAŞA

26

8

5

13

34

44

-10

29

12.CORENDON ALANYASPOR

26

7

8

11

37

48

-11

29

13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR

25

8

4

13

32

40

-8

28

14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

26

6

7

13

31

42

-11

25

15.MKE ANKARAGÜCÜ

25

7

4

14

27

38

-11

25

16.BITEXEN GİRESUNSPOR

25

5

9

11

25

44

-19

24

17.İSTANBULSPOR

25

7

3

15

27

49

-22

24

18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR

26

5

8

13

35

45

-10

23

19.ATAKAŞ HATAYSPOR

25

6

5

14

19

50

-31

23

28. HAFTANIN PROGRAMI

7 Nisan Cuma:

20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

8 Nisan Cumartesi:

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Nisan Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazartesi:

16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor'u konuk etmesi gereken Corendon Alanyaspor, 28. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Galatasaray da haftayı bay geçen ekip olacak.

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