Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Ligde 27. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip, Diagne'nin golüyle 1-0 kazandı.
LİDER GALATASARAY PUAN FARKINI AÇTI
Lider Galatasaray, hafta sonunda konuk ettiği Adana Demirspor'u Midtsjö ve Zaniolo'nun golleriyle 2-0 yenerek puanını 63'e yükseltti.
Haftaya 1 maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 yenmesiyle zirvedeki farkı 9 puana çıkardı.
DERBİDE BEŞİKTAŞ 10 KİŞİYLE KAZANDI
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlılar, deplasmanda 10 kişiyle kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde kapatsa da siyah-beyazlı ekip, 10 kişi kaldıktan sonra bulduğu gollerle sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş bu sonuçla, bir sıra üstündeki sarı-lacivertli takımla arasındaki puan farkını da 2'ye indirdi.
SONUÇLAR
Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: 1-0
Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: 3-4
Galatasaray-Adana Demirspor: 2-0
HangiKredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor: 2-2
Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor: 2-2
Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-4
İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1
Not: Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, haftayı maç yapmadan geçti. İki takım da 3-0 hükmen galip sayılacak.
PUAN DURUMU
Ligde sona eren 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.GALATASARAY
26
20
3
3
54
19
35
63
2.FENERBAHÇE
25
17
3
5
63
30
33
54
3.BEŞİKTAŞ
26
15
7
4
49
27
22
52
4.ADANA DEMİRSPOR
26
12
9
5
47
29
18
45
5.TRABZONSPOR
26
13
5
8
45
36
9
44
6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
25
13
5
7
35
26
9
44
7.YUKATEL KAYSERİSPOR
26
13
2
11
43
39
4
41
8.ARABAM.COM KONYASPOR
26
8
11
7
31
29
2
35
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
25
8
10
7
52
47
5
34
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR
26
8
6
12
34
38
-4
30
11.KASIMPAŞA
26
8
5
13
34
44
-10
29
12.CORENDON ALANYASPOR
26
7
8
11
37
48
-11
29
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
25
8
4
13
32
40
-8
28
14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
26
6
7
13
31
42
-11
25
15.MKE ANKARAGÜCÜ
25
7
4
14
27
38
-11
25
16.BITEXEN GİRESUNSPOR
25
5
9
11
25
44
-19
24
17.İSTANBULSPOR
25
7
3
15
27
49
-22
24
18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
26
5
8
13
35
45
-10
23
19.ATAKAŞ HATAYSPOR
25
6
5
14
19
50
-31
23
28. HAFTANIN PROGRAMI
7 Nisan Cuma:
20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
8 Nisan Cumartesi:
16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)
20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
9 Nisan Pazar:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)
20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)
10 Nisan Pazartesi:
16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor'u konuk etmesi gereken Corendon Alanyaspor, 28. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Galatasaray da haftayı bay geçen ekip olacak.