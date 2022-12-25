İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2022 Pazar / 2 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6893
  • EURO
    19,8686
  • ALTIN
    1079.77
  • BIST100
    5454.79
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın maçları
Spor

Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın maçları

Süper Lig'in 15. haftası Galatasaray'ın evinde İstanbulspor'u 2-1 yendiği maçla sona erdi. İşte haftanın sonunda oluşan puan durumu ve gelecek haftanın maç takvimi...

AA25 Aralık 2022 Pazar 22:46 - Güncelleme:
Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın maçları
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası, Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında konuk ettiği rakibini 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, puanını 30'a yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde günün diğer maçında Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanından bir puanla döndü.

Haftaya lider giren Fenerbahçe ise Trabzonspor deplasmanında yaşadığı mağlubiyetle 29 puanda kalarak 2. sıraya geriledi.

SONUÇLAR

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 0-2

HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir: 1-3

Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor: 1-1

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0

Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

Gaziantep FK-Beşiktaş: 1-1

Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 2-2

Galatasaray-İstanbulspor: 2-1

PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1.GALATASARAY1493225111430
2.FENERBAHÇE1492336162029
3.ADANA DEMİRSPOR1476126151127
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR148332216627
5.TRABZONSPOR147522116526
6.ARABAM.COM KONYASPOR156721811725
7.BEŞİKTAŞ146532719823
8.YUKATEL KAYSERİSPOR147252015523
9.CORENDON ALANYASPOR154652126-518
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ144552020017
11.MKE ANKARAGÜCÜ144461821-316
12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR135171923-416
13.BITEXEN GİRESUNSPOR144461421-716
14.ATAKAŞ HATAYSPOR144371323-1015
15.KASIMPAŞA144371224-1215
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR153571520-514
17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK143472529-413
18.İSTANBULSPOR1422101328-158
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR141491627-117

16. HAFTA

Süper Lig'de 16. haftanın programı şöyle:

27 Aralık Salı:

17.00 MKE Ankaragücü-Hangi Kredi Ümraniyespor (Eryaman)

17.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

28 Aralık Çarşamba:

17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Kırbıyık Holding)

17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

29 Aralık Perşembe:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)

17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak)

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.